SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

GAZZE BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ

Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor. Burada insanların Gazze'den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyadaki batılı ülkelerin ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Her ne olursa olsun insanlık vicdanı çeşitli dinlerden, milletlerden soylu insanlar bu soykırımı yenecektir. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle şunu söyleyebiliriz ki bütün vatandaşlarımızın duruşu sayesinde siyonizm burayı işgal edememiştir.