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Giriş Tarihi: 1.5.2024 09:15

12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda; 41 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

"TERÖRİSTLERE GÖZA AÇTIRILAMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklama da bulundu.

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12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında
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