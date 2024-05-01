12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

"TERÖRİSTLERE GÖZA AÇTIRILAMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklama da bulundu.