Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu ve Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yla aynı karede
Giriş Tarihi: 1.5.2024 11:36

İmamoğlu ve Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yla aynı karede

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs kutlamalarında Türk Silahlı Kuvveti’ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile aynı karede poz verdi.

SABAH
İmamoğlu ve Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yla aynı karede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ekim 2022'de tutuklanmıştı. Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'silahlı terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

PROPAGANDADAN HAPİS CEZASI ALDI

11 Ocak 2023'te İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Şebnem Korur Fincancı'ya 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

TSK İFTİRA ATAN FİNCANCI'YLA AYNI KAREDE

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı kareye girdiği anlar dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu ve Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yla aynı karede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA