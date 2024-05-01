Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Yenilikleri takip etmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı A Haber canlı yayınında yeni müfredat hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Yenilikleri takip etmeliyiz. Müfredatın belirli aralıklarla değiştirilmesi elzemdir. Haziran ayında bakan olarak çalışmaya başladım yüzlerce öğretmen odasında öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bunun ötesinde her ayın cumartesi günü bakanlığın E-Okul sisteminden bir öğretmenler günü etkinliği yaptık. Bu etkinliğin tamamında bizim yapmamızı gündemimizi almamız gerektiği şeyleri tartıştık. Gördüğümüz şey şu öğretmenlerimiz ısrarlı bir şekilde haftalık ders saatlerin 2'şer 3'er saat artırılmasını talep etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN KONULARI YÜZEYSEL ÖĞRENMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

Çocuklarımız kendilerine verilen kısıtlı zaman içerisinde öğrenmeleri bilmeleri gereken konulara yeterince vakıf olamadan yüzeysel bir şekilde öğrenmiş oluyor. istediğimiz kalıcı öğrenmeyi sağlayamıyoruz. Öğretmenlerimiz de asla öğrencilere istedikleri şekilde sunamayacakları bilgileri o kısa zaman aralığında yetişmesini istiyoruz. Sistemin çıktılarına baktığımızda öğrenciler başarısız, öğretmen arkadaşlarımız sanki görevlerini yapamıyorlarmış gibi bir imaj oluşuyor.

Bakanlık olarak 2013'ten beri çalışmalar yapıyoruz. Haziran ayından itibaren bizim müfredatlarla ilgili bir süreç içerisinde olduğumuzu ve bu anlamda hazırlığı olan, hazırlık yapmak bize katkıda bulunmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu söyledik dile getirdik.