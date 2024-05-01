Şırnak’ta askeri araç devrildi 2 şehit

Şınnak Gabar Dağı bölgesi Akçay Üs Bölgesi mevkisinde petrol sahasında dün devriye görevi yürüten Uzman Çavuş N.C. (28) yönetimindeki askeri zırhlı araç, Güleçli köyü yakınlarında şarampole devrildi. Araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ile Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) şehit oldu.Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C., askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada şehit olan askerler için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'ya, şehit Uzman Çavuş Ertaş'ın cenazesi Hatay'a uğurlandı.Mustafa Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ailesine verildi. Çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuk olduğu öğrenilen şehit Astsubay Çavuş Şen, bugün Çakış Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehit Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan babası Tahir Ertaş ve annesi Şule Ertaş, oğullarının şehadet haberiyle fenalaştı. Ertaş çiftine sağlık ekibi müdahale etti. Şehit Ertaş'ın bugün törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.