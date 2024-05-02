Halaylarla horonlarla 1 Mayıs

Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta coşku ile kutlandı. Meydanlara çıkan işçiler 1 Mayıs'ta davul ve zurnalarla halay çektiler. Kutlamalar yurt genelinde olaysız bir şekilde gerçekleştirildi. İşte yurtta yapılan kutlama ve etkinliklerden bazıları:Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanıp 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüyen işçiler, bayramı horon oynayarak kutladı.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalara binlerce işçi katıldı.Erzurum'da da kent meydanında toplanan 13 sendika başkanı ve üyeleri bayramı halay çekerek kutladı.Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Mehmet Paşa Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü. Bursa'da İşçiler, halay çekti.Tunceli'de işçiler yerel sanatçıların çaldığı müzik eşliğinde oynadı.İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, konuşmaların ardından Moğollar grubu sahne aldı. Meydandaki kalabalık halay çekti.Samsun'da Gar Kavşağı'nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları, Filistin halkına ve direnişine destek için yürüyüşe iş kıyafetleriyle katıldı.Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde toplanan sendikalar adına açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunduklarını söyledi.Zonguldak'ta, İstasyon Caddesi'nde toplanan işçiler Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. İşçiler, hayatlarını kaybeden işçiler anısına saygı duruşunda bulundu.Adana İstasyon Meydanı'nda toplanan işçiler davul-zurna eşliğinde halay çekti. Alanda konser de verildi.İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'ndeki mali kriz nedeniyle aylardır maaşlarını zamanında alamayan belediye çalışanları 1 Mayıs'ta unutulmadı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, belediye önünde yaptığı açıklamada, alın terinin ve emeğin karşılığını almak isteyen işçilerin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.SABAH