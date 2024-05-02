İşçi Bayramı’nda işsiz kaldı

AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nden üzen 1 Mayıs İşçi Bayramı muamelesi. Belediyeye bağlı inşaat şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yapan 3 çocuk babası Sinan Şimşek, yıllık izindeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Aradan geçen bir ayın sonunda CHP'li belediyede 1 Mayıs İşçi Bayramı'na saatler kala onlarca personelin işten çıkarıldığı iddia edildi. O isimlerden biri de belediyeye bağlı inşaat şirketinde 3 yıldır genel müdür yardımcılığını üstlenen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Sinan Şimşek...4 Nisan'da kendi rızasıyla yıllık izne ayrılan ve 8 Mayıs'ta işbaşı yapacak olan Şimşek, 1 Mayıs'a saatler kala SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.İşçi Bayramı'nda işsiz bırakılan Şimşek, belediye tarafından kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, kendisi gibi onlarca arkadaşının çıkarıldığını ileri sürüldü.