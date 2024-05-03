Türkiye’nin kararı dünya basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım konulu davaya Türkiye'nin de müdahil olmaya karar verdiği yönündeki açıklaması dünya medyasında ses getirdi.İngiltere merkezli Middle East Eye, "Türkiye bu adımla Güney Afrika'nın davasını güçlendirmeyi hedefliyor" dedi.Katar merkezli Al Jazeera "UAD, devletlerin davalara müdahale etmesine ve görüşlerini bildirmesine izin verebilir" bilgisini paylaştı.ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi "Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı BM davasına katılmak İstiyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.CNN Yunanistan, "Türkiye Güney Afrika'nın Gazze konusunda İsrail'e karşı yaptığı çağrıyı destekliyor" dedi.Alman Spiegel ise haberi "Türkiye, İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarına katılmak istiyor" başlığıyla duyurdu.