CHP’li Kırgöz intikam operasyonu başlattı! Belediyede işçi kıyımı

AÇIKLAMASININ ÜZERİNDEN 48 SAAT BİLE GEÇMEDİ

İşçi Bayramında belediye çalışanları ile kol kola girip ilçe sokaklarında tur atan ardından da "1 Mayıs emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü" açıklaması yapan CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün bu açıklamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş'de işçi kıyımına imza atması ilçede büyük tepkiye neden oldu. Sözleşmeleri feshedilen işçilerin tekrar işe iade edilene kadar belediye önünde eylem yapma kararı aldığı öğrenildi.