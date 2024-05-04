Haberler Gündem Haberleri CHP’li Kırgöz intikam operasyonu başlattı! Belediyede işçi kıyımı
Giriş Tarihi: 4.5.2024 12:12 Son Güncelleme: 4.5.2024 12:18

CHP’li Kırgöz intikam operasyonu başlattı! Belediyede işçi kıyımı

CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yerel seçimlerin ardından belediyede intikam operasyonu başlattı. İşçi Bayramında belediye çalışanları ile kol kola girip “1 Mayıs emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü” açıklaması yapan CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bu açıklamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş’de görev yapan 16 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden kapı dışarı etti. İşten çıkarılanlardan 1’inin belediyede örgütlü sendika yöneticisi, ikisinin de işyeri temsilcisi olduğu öğrenildi. Çalışanlar iş akitlerinin sona erdirildiğini SGK’dan telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Kırgöz’ün işçi kıyımı belediyede örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasında büyük tepkiye neden oldu. Sendikanın bugün ilçe meydanında geniş katılımlı basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

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CHP’li Kırgöz intikam operasyonu başlattı! Belediyede işçi kıyımı

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu Bağımsız aday Kemal Doyuran'a kaptırmaktan son anda kurtulan Adil Kırgöz CHP'den ikinci kez Dikili Belediye Başkanı seçildi. Başkan Kırgöz göreve gelir gelmez belediyede intikam operasyonu başlattı.

SMS MESAJI İLE ÖĞRENDİLER

Kıırgöz iddiaya göre yerel seçimlerde bağımsız aday Doyuran ile Cumhur ittifakı adayı Sema Akıncı'yı destekleyen Jeotermal A.Ş çalışanı 16 personeli hiçbir gerekçe göstermeden kapı dışarı etti. İşten çıkarılan işçiler sözleşmelerinin sonlandırıldığını SGK'dan telefonlarına gelen SMS mesajı ile öğrendi.

AÇIKLAMASININ ÜZERİNDEN 48 SAAT BİLE GEÇMEDİ

İşçi Bayramında belediye çalışanları ile kol kola girip ilçe sokaklarında tur atan ardından da "1 Mayıs emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü" açıklaması yapan CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün bu açıklamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş'de işçi kıyımına imza atması ilçede büyük tepkiye neden oldu. Sözleşmeleri feshedilen işçilerin tekrar işe iade edilene kadar belediye önünde eylem yapma kararı aldığı öğrenildi.

DİSK EYLEM KARARI ALDI
İşten çıkarılanlardan 1'inin sendika yöneticisi diğer ikisinin de işyeri temsilcisi olduğu öğrenildi. Kırgöz'ün altına imza attığı işçi kıyımı belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasında da büyük rahatsızlık yarattı. Sendikanın işten çıkarmalarla ilgili bugün saat 12.00'da ilçe meydanında eylem kararı aldığı öğrenildi.

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CHP’li Kırgöz intikam operasyonu başlattı! Belediyede işçi kıyımı
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