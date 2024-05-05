İliç’te iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Cansız bedenlerine ulaşılan işçilerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz olduğu belirlendi. Bayraktar, "Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.Öte yandan TBMM İliç Maden Kazası'nı Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kaza günü müfettişlerin maden ocağında olduğu, faciayı görüp işçilerin çıkarılmasını istediğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, "İş sağlığı güvenliği uzmanları solüsyonun durdurulmasını talep ediyorlar fakat AFAD'a, kaymakamlığa veya dışarıya, emniyete bir bilgilendirme yok, bize de yok. Teftiş raporu bu" dedi. Çevre Bakanlığı yetkilileri bir yıl önce yine aynı madende 400 metreküplük kayma yaşandığını, yaşanan çevre kirliliği nedeniyle de ilgili firmaya 16 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. -