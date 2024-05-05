SGK 81 ilacı geri ödeme kapsamına aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını açıkladı.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadelerini kullandı.SGK'nın konuyla ilgili duyurusunda ise kapsama giren ilaçlar sıralandı.Düzenleme ile astım, kanser ve obezite ilaçları da listede yer aldı: 1 adet ağız gargarası, 1 adet ağız spreyi, 6 adet ağrı kesici ilaç, 7 adet alerji ilacı, 11 adet antibiyotik, 2 adet antidot, 1 adet antifungal, 3 adet antitrombotik, 1 adet astım ilacı, 1 adet burun spreyi, 6 adet diyabet ilacı, 1 adet enteral beslenme ürünü, 4 adet epilepsi-migren ilacı, 2 adet genital enfeksiyon ilacı, 1 adet göz antibiyotiği, 1 adet grip ilacı, 2 adet IPF (İdiyopatik Pulmoner Fibrozis) ilacı, 1 adet kanser ilacı, 2 adet karnitin yetmezliği ilacı, 7 adet mide-bağırsak ilacı, 2 adet MS ilacı, 1 adet obezite ilacı, 2 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 8 adet serum, 2 adet topikal mantar ilacı, 3 adet vitamin, 1 adet yara tedavisi ilacı, 1 adet yoğun bakım ilacı.Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.