CHP’li belediyeden dua hazımsızlığı

İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız." dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.
BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE O ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALDI
Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video