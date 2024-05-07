Bahçeli: Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Suyun üstünde bile yürüsek 'Yüzme bilmiyorlar' diye eleştirenler çıkacak. Bu nedenle önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Takdiri ve teveccühü milletten bekliyoruz. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor.

"HAÇLI KALINTILARI"

Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki Haçlı kalıntısıdır.