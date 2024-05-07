Emekçiler DEM’li Van Belediyesi’ni protesto etti

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi'nden çıkarılan işçiler eylem yaptı.Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler taşıdı.İşçiler adına basın açıklaması yapan Hakİş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi'nin ardından Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ de çok sayıda personelin işten çıkarıldığını söyledi. Akdeniz, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'den 400'den fazla işçinin çıkarıldığını belirterek, "İş akdinin feshedilmesini gerektiren bir suç unsuru olmadan sözde gerekçelerle ve keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Halen çalışan arkadaşlarımız tedirginlik içerisindedir. Her gün işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıyalar" dedi.Yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen belediyede şu ana kadar 400 işçinin işine son verilirken, sendika parti üyelerinin belediyeye alınması için işçi kıyımına girişildiğini dile getirdi.