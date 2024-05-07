Fethin sembolü Kariye’de zincirler kırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Bu yılki vakıf haftamızı yurtiçinde ve yurtdışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Sadece Türkiye içinde, sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigârı eseri ayağa kaldırdık.Sadece vakıf eserlerinin korunması ve ihyasında değil, kültürel hizmetlerden burslara, muhtaçlara yardımdan cemaat vakıflarına kadar geniş bir alanda genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. İlk-orta-lise ve yükseköğrenim seviyesinde toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor.Vakıf eserleri nasıl bize ecdadın emaneti ise kamu malı ve görevi de milletin emaneti. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Kamu malına el uzatmak ihanete eşdeğer. Bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.Fatih'te Kristos Pantepoptes Kilisesi olarak 1059'da inşa edilen ve Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından camiye dönüştürülen yapı da 2021'de başlatılan restorasyon çalışmasıyla ihya edildi ve Hz. Cabir Camii olarak ibadete açıldı. Çalışmalarda, hem Bizans hem de Osmanlı dönemleri özenle korundu. Camide Sahabe Cabir bin Abdullah'ın türbesi bulunuyor.HatayAntakya'nın Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camii 6 Şubat ve devamındaki depremlerde aldığı hasarlar sonrası, başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından dünkü törenle yeniden ibadete açıldı. Tarihi caminin bir tarafında Katolik kilisesi, hemen karşısında Musevi havrası bulunuyor.Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bulunan Pir Ali Sultan Türbesi ve Mescidi de restorasyon sonrası açıldı. Türbenin kubbe ve duvarları yenilendi. Mezar taşları ve sandukalarda da gerekli onarımlar yapıldıktan sonra ziyarete açıldı. Anadolu'da yetişmiş din âlimlerinden biri olan Pir Ali Sultan 1539'da vefat etti.Kosova'nınbaşkenti Priştine'de bulunan Kosova Emir Alaaddin Camii de hizmete alınan 201 eserden biri. Balkanlar'da 11 cami açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dünkü törende yaptığı konuşmada, "Gönül coğrafyamızda 11'i cami 28 eserin restorasyonunu tamamladık, 13'ünün çalışması ise sürüyor" diye konuştu.Bugüne kadar 50 bin ton insani yardımla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke. İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İhracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık.