Fethin sembolü Kariye’de zincirler kırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
5 BİN 500 ESERİ AYAĞA KALDIRDIK:
Bu yılki vakıf haftamızı yurtiçinde ve yurtdışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sadece Türkiye içinde, sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigârı eseri ayağa kaldırdık.
50 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ YARDIM ALIYOR:
Sadece vakıf eserlerinin korunması ve ihyasında değil, kültürel hizmetlerden burslara, muhtaçlara yardımdan cemaat vakıflarına kadar geniş bir alanda genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. İlk-orta-lise ve yükseköğrenim seviyesinde toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor.
MİLLETİN EMANETİ:
Vakıf eserleri nasıl bize ecdadın emaneti ise kamu malı ve görevi de milletin emaneti. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Kamu malına el uzatmak ihanete eşdeğer. Bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.
BİZANS VE OSMANLI TARİHİNE ÖZEL IŞIKLANDIRMA
Fatih'te Kristos Pantepoptes Kilisesi olarak 1059'da inşa edilen ve Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından camiye dönüştürülen yapı da 2021'de başlatılan restorasyon çalışmasıyla ihya edildi ve Hz. Cabir Camii olarak ibadete açıldı. Çalışmalarda, hem Bizans hem de Osmanlı dönemleri özenle korundu. Camide Sahabe Cabir bin Abdullah'ın türbesi bulunuyor.
ANTAKYA'DA SARIMİYE CAMİİ DEPREMDEN SONRA AYAĞA KALDIRILDI
Hatay
Antakya'nın Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Sarımiye Camii 6 Şubat ve devamındaki depremlerde aldığı hasarlar sonrası, başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından dünkü törenle yeniden ibadete açıldı. Tarihi caminin bir tarafında Katolik kilisesi, hemen karşısında Musevi havrası bulunuyor.
AKSARAYLI DİN ÂLİMİ PİR ALİ SULTAN'IN TÜRBESİ DE YENİLENDİ
Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bulunan Pir Ali Sultan Türbesi ve Mescidi de restorasyon sonrası açıldı. Türbenin kubbe ve duvarları yenilendi. Mezar taşları ve sandukalarda da gerekli onarımlar yapıldıktan sonra ziyarete açıldı. Anadolu'da yetişmiş din âlimlerinden biri olan Pir Ali Sultan 1539'da vefat etti.
BALKANLAR'DA 11'İ CAMİ 28 ESER YENİDEN AÇILDI
Kosova'nın
başkenti Priştine'de bulunan Kosova Emir Alaaddin Camii de hizmete alınan 201 eserden biri. Balkanlar'da 11 cami açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dünkü törende yaptığı konuşmada, "Gönül coğrafyamızda 11'i cami 28 eserin restorasyonunu tamamladık, 13'ünün çalışması ise sürüyor" diye konuştu.
TÜRKİYE, GAZZE'YE EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKE
Bugüne kadar 50 bin ton insani yardımla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke. İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İhracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık.