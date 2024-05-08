Eşe dosta ballı koltuğa devam

CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. Yüzlerce belediye çalışanının iş akitlerini fesheden yönetimler, kendi yandaş ve partilileri liyakat gözetmeksizin işe alıyor. Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı yönetici pozisyonunda belediyeye işe alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'yi de Basın ve Halkla İlişkiler birimine yerleştirdiği ortaya çıktı.Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi avukat Ahmet Çetinöz'ü ise YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı.Büşra ÇetinözAfyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "ballı koltuk" verdiği avukat Ahmet Çetinöz, hukuk danışmanlığı adı altında her ay şirketten 120 bin TL alacak.Ahmet Çetinöz'ün belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de tepki gösterdi.Ahmet ÇetinözÇok erken başladılar.Etrafı zenginleştirmeyedevam! Sıra, "Vatan MilletSakarya "sömürüsü ile aldığınızbelediyeleri, aile şirketihaline çevirmeye geldi. Dahabunlar iyi günler. Alınan belediyelere;bazı vekillerin,PM üyelerinin hukukofisleri ve şirketleritarafından kesilenfahiş rakamlardamedya, danışmanlık,avukatlıkücretlerini hepberaber göreceğiz.Bunlarbaşlangıçve acemiliksüreci.BURSA'DA baldızını ve öz yeğenini belediye şirketine müdür yapan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, skandalın duyulmasının ardından yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı. Bozbey, "Soy ismi Bozbey diye, bu gençler çalışmasın mı" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı. Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip öz yeğeni Furkan Bozbey'i, kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına oturttu.Tepkilerin ardından açıklama yapan Bozbey, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" dedi.Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.