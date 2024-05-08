Sevan Nişanyan yine nefret kustu! Okul müdürünü katleden öğrenciyi savundu

KORKUNÇ CİNAYETİ SAVUNDU!

Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayeti savundu ve şu ifadelere yer verdi:

"Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.