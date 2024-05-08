Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 5 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gerçekleşen olayın ardından Yusuf K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.