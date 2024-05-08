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Haberler Yaşam Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:57

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

Türkiye, İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan vahşetle sarsıldı! 5 ay önce okuldan atılan Yusuf K., dün okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim Oktugan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan saldırgan mahkemeye sevk edilirken olayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yusuf K., saldırıyı sadece 20 saniyede gerçekleştirirken görgü tanığı öğrenciler o anları gözyaşları ile anlattı. Öte yandan 17 yaşındaki katil Yusuf K.'nın ifadesi de ortaya çıktı...

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün sabah saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'daki bir özel lisede yaşandı. Irak asıllı iddia edilen Yusuf K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

5 ay sonra okula elinde tabancayla giden Yusuf K., binaya girerek okul müdürü İbrahim Oktugan'a kurşun yağdırdı.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 5 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gerçekleşen olayın ardından Yusuf K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.

Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Eyüsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da olan Yusuf K. sorgulanmak üzere Çocuk Büro amirliğine götürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısında şüpheli Yusuf K.'nın 2023 Aralık'ta okul ilişiğinin kesilmesiyle birlikte müdüre husumet beslediğinin anlaşıldığı, bu olay sonrasında saldırıyı planladığı vurgulandı. Tüm bunlar değerlendirildiğinde şüpheli Yusuf K.'nın müdür İbrahim Oktugay'ın hayati bölgelerine 2 el ateş ettiği, Oktugay'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Şüphelinin suçu kabul ettiği de sevk yazısında yer aldı.

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