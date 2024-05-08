Haberler
Yaşam
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
16:57
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!
Türkiye, İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan vahşetle sarsıldı! 5 ay önce okuldan atılan Yusuf K., dün okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim Oktugan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan saldırgan mahkemeye sevk edilirken olayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yusuf K., saldırıyı sadece 20 saniyede gerçekleştirirken görgü tanığı öğrenciler o anları gözyaşları ile anlattı. Öte yandan 17 yaşındaki katil Yusuf K.'nın ifadesi de ortaya çıktı...