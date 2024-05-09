Maarif camiasından büyük tepki... Türk Eğitim-Sen ilk derse girmeyecek

İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTILAR

Eğitim Gücü Sen 9 Mayıs Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Oğuz Özat'ın açıklaması şu şekilde:

''Öğretmen cinayetleri ve şiddeti hat safaya ulaşmıştır Perşembe günü eğitim gücü Sen olarak iş bırakma yapıyor ve tüm il başkanlarımız milli eğitim müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacaktır..''

Hürriyetçi Eğitim Sen ise eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Levent Kuruoğlu'nun açıklaması şöyle: Hürriyetçi Eğitim Sen olarak her zaman iş bırakma eylem kararlarını tüm sendikalarla birlikte almak üzere çabamız olmuştur. Öğretmenlere, eğitim çalışanlarına şiddete karşı günlerdir çağrı yapıyoruz. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım 10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde meydanlarda olalım. Şiddete dur diyelim