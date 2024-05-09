Maarif camiasından büyük tepki... Türk Eğitim-Sen ilk derse girmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yayınladığı taziye mesajında "Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
EĞİTİM BİR SEN: ACIMIZ BÜYÜK
Eğitim-Bir-Sen ''Acımız Büyük'' başlığıyla paylaştığı taziye mesajında ''İstanbul'da okuldan uzaklaştırılan öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına duyduğu öfkeyle silahla ağır yaraladığı okul müdürümüz İbrahim Oktugan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Oktugan müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, İstanbul eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verdi.
SİYAH KURDELE
Eğitim İş, Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen'den çeşitli eylem kararları geldi. Türk Eğitim Sen, 9 Mayıs Perşembe günü ilk ders girmeme eylem kararı aldı. Genel Başkan Talip Geylan'ın açıklaması şu şekilde: Eğitimciye şiddete hayır! Perşembe günü ilk derse girmiyor, tüm okullarımızda basın açıklamalarımızla ses yükseltiyor ve yeter artık! diyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve hafta sonuna kadar siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyorum.
Eğitim İş de siyah giyinme ve iş bırakma kararı aldı. Genel Başkan Kadem Özbay'ın açıklaması şöyle:
''Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz; 10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Genel Merkez düzeyinde, Ankara'da, Adalet Bakanlığı önünde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde, adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz.
Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz''
İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTILAR
Eğitim Gücü Sen 9 Mayıs Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Oğuz Özat'ın açıklaması şu şekilde:
''Öğretmen cinayetleri ve şiddeti hat safaya ulaşmıştır Perşembe günü eğitim gücü Sen olarak iş bırakma yapıyor ve tüm il başkanlarımız milli eğitim müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacaktır..''
Hürriyetçi Eğitim Sen ise eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Levent Kuruoğlu'nun açıklaması şöyle: Hürriyetçi Eğitim Sen olarak her zaman iş bırakma eylem kararlarını tüm sendikalarla birlikte almak üzere çabamız olmuştur. Öğretmenlere, eğitim çalışanlarına şiddete karşı günlerdir çağrı yapıyoruz. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım 10 Mayıs Cuma günü ülke genelinde meydanlarda olalım. Şiddete dur diyelim
BAKAN'DAN YASA SÖZÜ
Öte yandan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve heyetinin konuyla ilgili dün sabah Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ettiği öğrenildi. Bakan Tekin'in öğretmene karşı şiddet konusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, konuyla ilgili yasanın Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alacağı sözü verdiği öğrenildi.Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı!