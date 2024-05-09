Türkiye-Katar iyilik gemisi Gazze yolcusu

İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, denizden ve karadan oluşturduğu yıkım ve katliamlar, bölgede ciddi bir insani kriz yaşanmasına neden oldu. Bölgede barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye, AFAD koordinasyonunda ilk günden itibaren Filistin halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla gayretlerini sürdürüyor. Bugüne kadar AFAD, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız eliyle bölgeye insani yardım taşıyan 13 uçak ve 10 gemi gönderildi. Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve UNRWA işbirliği ile gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 52 bin 16 tona ulaştı. Ayrıca Gazze'de sivillerin su ihtiyacını karşılamak için Mısır Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen Mısır'dan şişelenmiş su tedarik edilmesi projesi kapsamında bugüne kadar ulaştırılan toplam su miktarı 1735 ton oldu. Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi ile Katar Kalkınma Fonu (QFFD), STK'lar ile Sağlık Bakanlığı'nca temin edilen ve gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılacak.