Liyakat diyerek iş başı yapan CHP’de nepotizm zirve yaptı!

KADROLARA EŞİ DOSTU DOLDURDULAR

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtılıyor. CHP'li belediyelerde kadrolar eş dost akrabaya pay edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tam tersi açıklamalar yapıyor. Özgür Özel'in "Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Tavizimiz yok" dese de CHP'li belediyeler ballı atamalarla manşet olmaya devam ediyor.