Liyakat diyerek iş başı yapan CHP’de nepotizm zirve yaptı!

CHP'li belediyelerde bacanak, kayınbirader, kuzen, ortak ve kardeş atamaları, CHP'de nepotizmi zirveye taşıdı. CHP'nin yerel seçimlerde seçim malzemesi yaptığı "liyakat" konusu, belediyelerinde yaşanan eş, dost akraba kıyağı ile kendi elinde patladı.
KADROLARA EŞİ DOSTU DOLDURDULAR
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtılıyor. CHP'li belediyelerde kadrolar eş dost akrabaya pay edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tam tersi açıklamalar yapıyor. Özgür Özel'in "Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Tavizimiz yok" dese de CHP'li belediyeler ballı atamalarla manşet olmaya devam ediyor.
CHP'DE NEPOTİZM ZİRVE YAPTI
CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu, kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı yaptı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşif Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya, İBB'de işe başladı. Kaya Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde gelişim uzmanlığı yapıyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi daire başkanı, kardeşi ise satın alma müdürü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na, Büyükşehir Belediye Meslici CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandığı ortaya çıktı. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yarımcılığı görevine getirildi.CHP’deki ballı koltuk dağıtımı, tam gaz! Yeğenler, kardeşler, danışmanlar, hepsi müdür oldu