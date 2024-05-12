Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleridir

"ANNELERİMİZİN HAYIR DUALARI EN ÖNEMLİ GÜÇ KAYNAKLARIMIZDAN BİRİ"

Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."