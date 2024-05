Oğlum benim cennet kuşum

Aksaray'da yaşayan ve yıllar önce eşinden boşanan 44 yaşındaki Fikriye Kara, 24 yaşındaki otizmli oğlu Sami'ye hem annelik hem babalık yapıyor. 3 çocuk annesi Fikriye Kara, 8 sene önce eşinden ayrıldı. 2 çocuğu babalarında kalırken genç kadın, otizmli oğlu Sami Aktaş ile bir başına kaldı. Oğlunu çok sevdiğini ve bir an olsun elini bırakmadığını belirten anne Kara, "Bunlar bizim cennet kuşumuz. Onlar varsa biz varız. Benim tek yaşama sebebim evladım. Allah'ım bana böyle bir evlat verdiği için çok mutluyum. Birbirimizin elini hiç bırakmayacağız. Tabii çok kolay değil. 8 yıldan beri beraberiz oğlumla. Hayat mücadelesiyle birlikteyiz. Tek elimi bırakmayan bu evladım oldu ve onun sayesinde ayaktayım, Allah'a çok şükür. Onun verdiği güçle, azimle, onun dualarıyla ayaktayım" dedi.Otizmli Selin Zülal Önal, azim dolu hikâyesiyle kendisi gibi olan engellilere ilham veriyor. Önal erken otizm tanısı almasının ardından ailesinin desteğiyle uzun yıllar özel eğitim aldı. İstanbul Kadıköy'deki Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bilgisayar bölümünden mezun olan Önal, Tohum Otizm Vakfı'nın kariyer geliştirme bölümünde çalışmaya başladı. Hafatanın diğer günleri de yüzmeye giden ve piyano eğitimi alan Önal hayattan hiç kopmayarak hastalığın getirdiği tüm zorlukları yendi. Çocukluğunda kimseyle iletişim kuramayan Önal azmi ve yaşama sevinci sayesinde otizmli bir birey olarak toplumda aktif bir rol aldı. 2020'deki bir turnuvada İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ilk otizmli kadın yüzücü unvanını alan Önal, Tuhum Otizm Vakfı'nın 'Benim Başarı Hikâyem' ismli kamu spotunun yüzü oldu.Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar Köyü'nde yaşayan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un doğuştan engelli olan 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci isimli oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Yaşamın zorluklarına rağmen yıllardır engelli evlatlarına sevgiyle bakan Gülsüm nine, evlatlarıyla birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmeyip, evlatlarına her gün sevgi ve şefkatle bakarak gelininin de destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. "Evlatlarını bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler" diyen Gülsüm nine, "İnsanın evladını bırakabilme gibi bir imkânı, seçeneği olamaz. İnsan ciğerini bırakamaz. Evlatlar, annelerin bir parçasıdır" dedi.İstanbul'da yaşayan Emine ve Fahri Arslan çifti çeyrek asırlık evliliklerinde 9 kez tüp bebek denemesi yaptı ancak evlat sahibi olamadı. Fahri Arslan da varikosel operasyonu geçirdi. Yine evlat hasreti dinmeyen çift mücadeleyi bırakmadı. Kişiye özel tüp bebek tedavisinde sağlıklı olduğu tespit edilen bir adet altın embriyo transfer edildi. 21 Kasım'da dünyaya gelen Meryem Ayşe ilk Anneler Günü'nü kutlayacak.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan evlerinin enkazından 48 saat sonra çıkarılan 5 aylık hamile Ümmügülsüm Akdoğan, kaybettiği eşi ve oğlunun acısını depremden sonra doğan bebeğiyle hafifletmeye çalışıyor. Anne Ümmügülsüm Akdoğan, "Oğlum Yavuz Selim'le güç buldum. Onunla hayata tutundum" dedi.