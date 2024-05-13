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Giriş Tarihi: 13.5.2024 15:56 Son Güncelleme: 13.5.2024 16:37

Ankara'da kritik kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirvede önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Ankara’da kritik kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvede önemli konuların ele alınması bekleniyor.

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Ankara'da kritik kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor
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