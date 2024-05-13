Gazze Hitler’in imha kampına dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı'nın açılışına katıldı. İsrail'in kuruluşundan beri işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyütmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, küresel vicdanın efendilerinden buna karşı çıkıp baskı uygulamasını beklemenin ise beyhude olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi, 80 bini yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evinden, yurdundan göçe zorlandı. 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze, son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyasında gördüğümüz bir temerküz ve imha kampına dönüştü.Öyle sahnelere şahit olduk ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı.Toplu mezarlara gömdükleri insanların cenazelerine bile eziyet eden bir barbarlıkla karşı karşıya kaldık. Şunu çok net ifade etmek durumundayım, insanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence, canilik ve ahlaksızlık varsa geride bıraktığımız 219 gün içerisinde Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenmiştir.Güya kendilerini 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarlayanların, İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük. Uluslararası sistemin ve kuruluşların gerçek yüzü apaçık ortaya çıkmıştır.Yaklaşık 54 bin tonla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz.Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızla katillerin hesap vermesini hedefliyoruz.