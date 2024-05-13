Oyuncu Deniz Uğur’dan İsrail zulmüne tepki: Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum!

"SANAT CAMİASININ SESSİZLİĞİNDEN UTANIYORUM"

Herkesin özellikle de bizim camiamızdaki çoğunun sessiz kalmasından dolayı utanıyordum. Açıkçası ben aman da ne kadar duyarlıyım diye yapmadım bunları. Aşırı bir hassasiyet gösterdiğimi de düşünmedim açıkçası. Belki bizim de toplumumuzda bu halle savaşmamız gerekiyor. Bir duyarsızlık, görmemek, empati yapamamak... Birçok tarifi var bunun bu bir hastalık ben toplumun bir kesiminin tüm dünyada olduğu gibi hipnotize edildiğini düşünüyorum. Ben uyarıldım ciddi bir şekilde. Sen bir oyuncusun niye kariyerine zarar veriyorsun sana mı kaldı bu işler siyaset mi yapıyorsun denilerek... Sokaklara dökülen milyonlarca insan siyaset mi yapıyorlar? Ne alakası var insan oldukları için tepki gösteriyorlar. Derler ya bazılarının kalpleri gözleri mühürlüdür diye gerçekten öyle. Kimileri de sizin camiadakiler korkuyorlar mı diye soruyordu. Ben korktuklarını düşünmüyorum çoğunun da tuzu kuru zaten. Bence onlar korkmaktan korkuyorlar bu açıkçası çok aciz bir durum.