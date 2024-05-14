Haberler Gündem Haberleri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu? Uğur Dündar sorgu odasında...
Giriş Tarihi: 15.5.2024 01:18 Son Güncelleme: 15.5.2024 01:51

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu? Uğur Dündar sorgu odasında...

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. A Haber canlı yayınında soruşturmaya yönelik yeni bir iddia ortaya çıktı. Firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'nde sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu? Uğur Dündar sorgu odasında...

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen iddialara göre 9 kere firar ettiği ve Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına firar etmişti.

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ÇARPICI DETAYLARI PAYLAŞTI

Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.

İşte Şimşek'in açıklamalarında kritik detaylar...

"3 emniyet müdürü hakkında tutuklama talebi olmadı sadece arama gerçekleştirildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Aramalarda dijital bir suç oluşturacak birşey varsa ona el konuldu fakat herhangi bi tutuklama olmadı."

"8 Eylül 2023'de Ayhan kod adlı kişi yurtdışına bilet alıyor ve havalimanına çıkarken gözaltına alınıyor. Operasyonda görevden uzaklaştırılan Ankara il emniyet müdürü Murat Çelik var ve Bora Kaplan'da ters kelepçe ile yere yatırılıyor. Ankara il emniyet müdürü bu operasyonun görüntülerini bi ajansa göndermek yerine T24 adlı internet sitesine veriyor. T24 Başkan Erdoğan'a seçim öncesi operasyon yapan ve Alman sermayesi ile ayakta tutulan bir internet sitesi. O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."

"EV HAPSİNDE OLAN SERTÇELİK 9 KEZ DIŞARI ÇIKIYOR"

"Bu operasyon gerçekleştikten 28 gün sonra gizli tanık olan Serdar Sertçelik'i Kıbrıs'tan getiriyorlar. Kendisi Ankara'da yaklaşık 19 sayfa gizli tanık ifadesi veriyor ve savcılık bu ifadeyi onaylıyor. Sertçelik'in bu örgütün ikinci adamı olmasından dolayı elektronik kelepçe takılıyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor."

"Serdar Sertçelik Ankara'da ev hapsine alınmasına rağmen 9 kez evden dışarı çıkıyor. Bu kelepçe normalde evden çıkıldığında emniyete sinyal veriyor ve bu adli kontrol yakalamaya çevrilir ve cezaevine gidilir. Fakat Sertçelik tam 9 kez dışarı çıkıyor. Hatta bir keresinde 21 Kasım akşamında Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğleniyor ve sabaha karşı sevgilisi ile işkembeciye gidiyor."

"Adalet bakanlığı bu kelepçe ile evinin 100 metre dışarı çıkıldığında haber verilmesi lazım. Bir kere olsa bile yine de cezaevine yollanması lazım fakat bu şahıs zaten katıldığı canlı yayınlarda da firarı gazeteciye " beni idare ediyorlardı ve benden Ankara'nın birçok yerinde eğleniyordum" diyor. Yani gizli tanık yapılan Sertçelik'le sadece tanık koruma dairesinin bilgisi dahilinde bir polis veya rütbeli biri kendisi ile temas kurar."

SİYASET KOMPLOSUNUN ŞEMASI

"Serdar Sertçelik bu kadar ihlal yapmasına rağmen en sonunda gece kulübünden çıktıktan sonra gittiği işkembecide bacağından 4 kurşun ile vuruluyor. Hastaneye gidiyor rapor alıyor ve o şekilde eve gidiyor. Hastane raporunda vurulduğu açıkça yazıyor. "

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu?

DUBAİ'YE Mİ KAÇTI?

"Hastanede raporundan sonra polisker tutanak dahi tutmadan veya tutuklama kararı çıkmadan Serdar Sertçelik evinde kalmaya devam ediyor. Vurulmasından bir gün sonra kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos Adasına gidiyor ve oradan bizim aldığımız istihbaratlara göre Dubai'de olduğu ve yayınları da Dubai'den yaptığı iddia ediliyor."

KULİSLERİ SALLAYACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI

Ankara'da. 15 Nisan'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının davası görüldü Örgüt üyelerinde sanık Muhammet Kaplan duruşma esnasında yaptığı bir açıklamada "Başkomiser firarı Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürüldü. Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorumfakat bunu duydum ve yemin ederim." diyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu? Uğur Dündar sorgu odasında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA