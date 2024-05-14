Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detaylar! Kumpas nasıl deşifre oldu? Uğur Dündar sorgu odasında...

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen iddialara göre 9 kere firar ettiği ve Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına firar etmişti.
Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ÇARPICI DETAYLARI PAYLAŞTI
Siyaset komplosunun şeması ve Ankara emniyetindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.
İşte Şimşek'in açıklamalarında kritik detaylar...
"3 emniyet müdürü hakkında tutuklama talebi olmadı sadece arama gerçekleştirildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Aramalarda dijital bir suç oluşturacak birşey varsa ona el konuldu fakat herhangi bi tutuklama olmadı."
"8 Eylül 2023'de Ayhan kod adlı kişi yurtdışına bilet alıyor ve havalimanına çıkarken gözaltına alınıyor. Operasyonda görevden uzaklaştırılan Ankara il emniyet müdürü Murat Çelik var ve Bora Kaplan'da ters kelepçe ile yere yatırılıyor. Ankara il emniyet müdürü bu operasyonun görüntülerini bi ajansa göndermek yerine T24 adlı internet sitesine veriyor. T24 Başkan Erdoğan'a seçim öncesi operasyon yapan ve Alman sermayesi ile ayakta tutulan bir internet sitesi. O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."
"EV HAPSİNDE OLAN SERTÇELİK 9 KEZ DIŞARI ÇIKIYOR"
"Bu operasyon gerçekleştikten 28 gün sonra gizli tanık olan Serdar Sertçelik'i Kıbrıs'tan getiriyorlar. Kendisi Ankara'da yaklaşık 19 sayfa gizli tanık ifadesi veriyor ve savcılık bu ifadeyi onaylıyor. Sertçelik'in bu örgütün ikinci adamı olmasından dolayı elektronik kelepçe takılıyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor."
"Serdar Sertçelik Ankara'da ev hapsine alınmasına rağmen 9 kez evden dışarı çıkıyor. Bu kelepçe normalde evden çıkıldığında emniyete sinyal veriyor ve bu adli kontrol yakalamaya çevrilir ve cezaevine gidilir. Fakat Sertçelik tam 9 kez dışarı çıkıyor. Hatta bir keresinde 21 Kasım akşamında Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğleniyor ve sabaha karşı sevgilisi ile işkembeciye gidiyor."
"Adalet bakanlığı bu kelepçe ile evinin 100 metre dışarı çıkıldığında haber verilmesi lazım. Bir kere olsa bile yine de cezaevine yollanması lazım fakat bu şahıs zaten katıldığı canlı yayınlarda da firarı gazeteciye " beni idare ediyorlardı ve benden Ankara'nın birçok yerinde eğleniyordum" diyor. Yani gizli tanık yapılan Sertçelik'le sadece tanık koruma dairesinin bilgisi dahilinde bir polis veya rütbeli biri kendisi ile temas kurar."
SİYASET KOMPLOSUNUN ŞEMASI
"Serdar Sertçelik bu kadar ihlal yapmasına rağmen en sonunda gece kulübünden çıktıktan sonra gittiği işkembecide bacağından 4 kurşun ile vuruluyor. Hastaneye gidiyor rapor alıyor ve o şekilde eve gidiyor. Hastane raporunda vurulduğu açıkça yazıyor. "
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DUBAİ'YE Mİ KAÇTI?
"Hastanede raporundan sonra polisker tutanak dahi tutmadan veya tutuklama kararı çıkmadan Serdar Sertçelik evinde kalmaya devam ediyor. Vurulmasından bir gün sonra kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos Adasına gidiyor ve oradan bizim aldığımız istihbaratlara göre Dubai'de olduğu ve yayınları da Dubai'den yaptığı iddia ediliyor."
KULİSLERİ SALLAYACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI
Ankara'da. 15 Nisan'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının davası görüldü Örgüt üyelerinde sanık Muhammet Kaplan duruşma esnasında yaptığı bir açıklamada "Başkomiser firarı Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürüldü. Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorumfakat bunu duydum ve yemin ederim." diyor.