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Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:47 Son Güncelleme: 15.5.2024 14:03

Başkan Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirebilirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

AA
Başkan Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirebilirim

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım." cevabını verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar: Biz buradayız, dimdik ayaktayız

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Başkan Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirebilirim
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