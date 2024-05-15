Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar: Biz buradayız, dimdik ayaktayız

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"SON 5 AYIN MUHASEBESİNİ YAPTIK"

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, AK Parti Grup Toplantımıza başlarken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı heyecan içinde yaptık. Son 5 ayın muhasebesini hem de illerimizin röntgenini çektik. Teşkilatımızın kararlılığı ve dinamizmi karşısında partimizin genel başkanı olarak büyük bir gurur duydum.