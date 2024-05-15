Kumpasçıların evlerinde arama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerinde arama yapıldı.Polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi. 8 Eylül 2023'te suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrasında Kaplan tutuklandıktan sonra örgütün iki numarası ve gizli tanığı Serdar Sertçelik, 6 Ekim'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınmıştı.Soruşturmanın elektronik kelepçeli halde yurtdışına firar edip kendini ifşa eden Serdar Sertçelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile görevdeki ve önceki dönem bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan görüşme kayıtları ortaya çıkmıştı.Sertçelik; gizli tanık ifadesine, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ve banka yöneticileri isimlerini eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaşmıştı.Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümete, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.