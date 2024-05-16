AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Hiçbir kazanımın heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaklaşık olarak dörtte birine hükmetmiş bir kadro hareketi olduğunu hatırlatarak, "Son çeyrek asırda milletimiz adına kazanılan hiçbir kazanımın yerel belediyeler üzerinden heba edilmesine ve değersizleşmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gazeteci ve köşe yazarlarıyla basın toplantısı düzenledi. Kabaktepe, Türkiye'nin 31 Mart'ta son derece demokratik, adil ve şeffaf bir seçim süreci yaşadığını söyledi ve "Barış ve huzur içinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Türkiye'de seçmenin sandığa olan güvenini ve demokratik kurumların işlerliğini göstermesi açısından fevkalade önemlidir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 17.5 OY HERHALDE BUHARLAŞMADI"

Kabaktepe, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen milletvekili seçimlerinde İstanbul'da yüzde 20.3 oy alan üç partinin (Yeşil Sol Parti/DEM Parti, İYİ Parti ve Türkiye İşçi Partisi) 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yüzde 2,75 oy aldığını hatırlatarak, "Yaklaşık yüzde 17.5 oy herhalde buharlaşmadı. Bu oylar nereye gitti?" diye sordu.

"AK PARTİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN DÖRTTE BİRİNE HÜKMETMİŞ BİR KADRO"

Osman Nuri Kabaktepe, şunları söyledi: "AK Parti'mizin ülkemiz tarihi, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık, içerisindeki mevziini ve kıymetini doğru tespit etmek zorundayız. Millete adanan, memleket sevdası ile yoğrulan, yaklaşık çeyrek asırlık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süre neredeyse, modern Türkiye tarihinin dörtte birine tekabül etmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaklaşık olarak dörtte birine hükmetmiş bir kadronun ve liderliğin mensubuyuz."

"Bizler yani AK Parti olarak tam 17 seçimi birinci, 1 seçimi de -o da yerel seçim olmak üzere- ikinci bitirmiş bir başarı öyküsüne sahibiz. Yani bizler, bir turnuvaya katıldık ise -ki seçimler turnuvalardır- bu turnuvanın 17 müsabakasını kazanmış 1 müsabaka da 2. olmuşuz."

"Biz elbette niçin ikinci olduk diye soruyoruz. Mesela parti olarak oyumuz bir önceki seçime oranla yaklaşık 200.000 azalmış. Bu bizi destekleyen seçmenlerimizin büyük çoğunluğunun sadakatinin hala yerinde olduğunu gösteriyor. Katılım oranının düşüklüğü ve seçmenin sandığa gitmemesi daha birçok neden gibi sonuçları etkilemiş gibi görünüyor. Burada sorulması gereken soru seçime katılmayan ve katılan seçmenin gerekçelerinin ne olduğudur."

"Bu gerekçeler, konjektürel olabilir, bu gerekçeler ekonomik-emekli-enflasyon- dan sokak havyalarına, göçmenlere uzanan nedenler olabilir, bu gerekçeler aday-teşkilat-kampanya merkezli olabilir. Ancak ifade ettiğim üzere seçim sonuçları bunların hepsinin toplamının fazlasıdır. Çoklu neden farklı sırlama yaklaşımıyla değerlendirmelerimizi yapmaya çalışıyoruz."

"MİLLETİMİZ ADINA KAZANILAN HİÇBİR KAZANIMIN BELEDİYELER ÜZERİNDEN HEBA EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Milletimizin müesseseleşmiş irfanına ve kurumsallaşmış gönül ve zihin dünyasına sahip çıkacağız. Son çeyrek asırda milletimiz adına kazanılan hiçbir kazanımın yerel belediyeler üzerinden heba edilmesine ve değersizleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim milletimizle ayniyetimiz seçim sonuçlarından bağımsızdır. Bizler milletimizle aynı duyguları yaşar, aynı şeylere sevinir aynı şeylere üzülürüz. Bu durum siyasetten bağımsız olarak bizlerin milletimizin özü olmamızdan kaynaklandığı herkesçe malumdur.

Sayın Cumhurbaşkanımızı tanımlayacaksak 'Milletin adamı' ifadesi kadar daha tanımlayıcı ve kuşatıcı bir tanımlama hak verirsiniz ki yoktur."



"Bu yüzden empati yapacağız, milletimizi dinleyeceğiz ve milletimizle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Empati İstanbul gelecek İstanbul diyerek durmak yok yola devam düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda çalışma programımızı hazırladık tük kademlerimizle sahada olacağız."

14 Mayıs 2023 İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları

Yeşil Sol Parti: Yüzde 8.19

İYİ Parti: Yüzde 8.07

TİP: Yüzde 4.04

31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

DEM Parti (Yeşil Sol Parti): Yüzde 2.12

İYİ Parti: Yüzde 0.63

TİP: Aday çıkarmadı