Tasarrufta istisna yok

Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu:Ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Ardından Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir hükümetiz. Kamu kurumlarının milletimiz ve iş dünyamıza tasarrufta örnek olmasını hedefliyoruz.Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça cari açıktaki iyileşme hız kazanacak. Tasarruf tedbirleri 3 yılla sınırlı değil. Mali disiplini sürdürerek para politikamızın etkinliğini artıracak ve enflasyonla mücadeleye güçlü destek vereceğiz. Kamu malı milletin bize emanetidir.Dışişleri Bakanımızla görüştük. Yaklaşık 365 oda ve borsa başkanına yeşil pasaport verilecek. Hayırlısı olsun, görevdeyken bu yeşil pasaportu kullanma imkânına sahip olacaklar.31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını ibretle takip ediyoruz. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz Muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz.60 Yıldır milletin gönlünde ukde olarak kalan, bugün yollarımızı aşındıran binlerce Togg'da siz kardeşlerimin desteği ve emeği bulunuyor. Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen Türkiye'ye kazandırdığımız Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Bu sefer treni de trendi de kaçırmadık.Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu öncesinde, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013'te diktiği ağacı suladı.