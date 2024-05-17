730 cemevinin faturasını devlet ödüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak 2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yurt genelindeki cemevlerinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda başkanlığa bağlı 20 uzman personel, bölge bölge inceleme ziyaretlerinde bulunarak cemevi tespit çalışmalarını yürütüyor. Süreci yakından takip eden başkanlığın, 2 aylık süre zarfında Türkiye'deki cemevlerinin net sayısını belirleyip kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre ilk veriler, 2 bini aşkın cemevi bulunduğuna işaret ediyor.Alevilik külliyatı oluşturulmasına yönelik çalışmalarını da sürdüren başkanlığın, önümüzdeki süreçte Tunceli ve Erzincan'da "Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu" düzenleyeceği bildirildi. Öte yandan başkanlık heyeti, il il gezerek inanç ve kanaat önderleriyle de toplantılar düzenliyor. Ekim ayından bu yana ziyaret edilen il sayısı 15'i geçerken, sene sonuna kadar bu görüşmelerin kesintisiz olarak devam etmesi bekleniyor. Toplantılarda Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve çalışmaları tanıtılırken, talep ve öneriler de kayıt altına alınıyor. Ziyaretlerde, desteklerden faydalanmak için "gönüllülük esasına" özellikle vurgu yapılıyor.6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki cemevlerini de kaderine terk etmeyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, bugüne kadar 11 ile 114 milyon liralık kaynak gönderdi. 2023 ve 2024 yılı bütçesinden ayrılan ödenek ile bölgedeki cemevlerinin bakım onarım masrafları karşılanarak yapılar yeniden ayağa kaldırıldı. Ayrıca yurt genelinde aydınlatma gideri ödenen cemevi sayısı 730'a yükseldi.