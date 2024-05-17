Gürcistan’la ticaret hedefi 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. Erdoğan ile Kobakhidze, ikili ve başbaşa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, görüşmelere ilişkin özetle şunları kaydetti:Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini vurguladım. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına desteğimizin süreceğini ifade ettim. Başbakan, Gürcistan'daki gelişmeleri bizlerle paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına sonuçlanmasını ümit ediyoruz.FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna, hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülke içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir.Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Potansiyelimizin bizleri yeni iş imkânlarıyla bu rakama kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz.Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un belkemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Diğer ulaştırma ve enerji projelerinde birlikte çalışma irademizi teyit ettik. Havalimanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi büyük altyapı projelerinde desteğe hazır olduğumuzu ilettim. Birçok yatırımcımız, sürekli altyapı, üstyapı yatırımları yapıyor. Bunlar ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta BM Genel Kurulu'nun aldığı karar uluslararası toplumun durduğu yeri göstermektedir. Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi vurguladım. Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölgenin geleceği açısından kıymetli olduğunu paylaştım.A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor. Milli takımlarımız 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund kentinde bir araya gelecek.BAŞKAN Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamaları öncesinde, iki ülke arasında hayata geçirilecek 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' için de imzalar atıldı. Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.GürcistanBaşbakanı Kobakhidze, Erdoğan'ın sadece Cumhurbaşkanı değil, tüm Türkiye'nin menfaatlerini koruyan gerçek bir lider olduğunu belirterek, "Sizin liderliğiniz hepimize örnek oluyor" dedi. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu ele aldıklarına değinen Kobakhidze, "Toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli. Gürcistan ve çıkarlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekten çok memnunuz" diye konuştu. Gürcistan'ın AB adayı olduğuna da dikkat çeken Kobakhidze, "Geleceğe yönelik planlarımız bağlamında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ortak sınamalara karşı ortak ne yapabileceğimizi konuştuk. Kafkaslar'da barış ve yapıcı işbirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması çok önemli" ifadesini kullandı. Ülkesinde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri Erdoğan'la paylaştığını vurgulayan Kobakhidze "Türkiye, Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı. İşbirliğini daha da derinleştirmeyi ele aldık. Ticaretin barış ve istikrar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.