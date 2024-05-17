SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi

SETA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Genel Koordinatör Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, kuruma verdiği katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, SETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak tarafından Genel Koordinatör olarak görevlendirilen Doç. Dr. Nebi Miş'e de yeni görevinde başarılar dilendi.
Cumhurbaşkanımız tarafından Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Genel Koordinatörümüz Prof. Dr. Burhanettin Duran hocamıza kurumumuza verdiği katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz.— SETA (@setavakfi) May 17, 2024
SETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın…