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Giriş Tarihi: 17.5.2024 18:06 Son Güncelleme: 17.5.2024 18:07

SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörlüğü görevine, Doç. Dr. Nebi Miş getirildi.

AA
SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi

SETA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanan Genel Koordinatör Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, kuruma verdiği katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, SETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak tarafından Genel Koordinatör olarak görevlendirilen Doç. Dr. Nebi Miş'e de yeni görevinde başarılar dilendi.

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SETA Genel Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Nebi Miş getirildi
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