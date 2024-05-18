19 Mayıs coşkusu Türkiye’yi sardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi gençler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetlisi olarak Meclis'te ağırlandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tören Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gençleri demokrasinin kalbi, milli iradenin tecelligâhı Gazi Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, farklı milli mücadele unsurlarının tek çatı altında birleştirilmesiyle ülkenin milli kurtuluş mücadelesinin başladığını, "Ya Allah" diyerek yeniden ayağa kalkan milletin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu belirtti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "19 Mayıs, bizim milli tarihimizin sıradan sayfalarından birisi değildir. Fevkalade önemli bir dönüm noktasının başlangıcıdır. Bir kararlılığın, azmin, istikametin ve inancın müşahhas halidir. Dolayısıyla bu dönemdeki en önemli hususlardan birisi, bu söylediğim kelimelerin içerisinde gizlidir. İnanç, azim ve direnç."Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Meclis'in milli iradenin tecelligâhı olduğunu belirtti. Bakan Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bizim en büyük gücümüz, gençlerimiz, insan kaynağımız. Bunun sonuçlarını TEKNOFEST'lerle, yatırımlarla, gençlerimizin aktif olarak sahada olmalarıyla görmekteyiz. Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye'nin ayak sesleri var" diye konuştu. Adana'da etkinlikler kapsamında öğrenciler 100 metre uzunluğundaki bayrağı açarak yürüdü.Atatürk'ün Samsun'a çıkışı SAMKON'un (Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu) katılımıyla birlikte, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde genç doktor ve hemşirelere sunulan "Bayrak ve Toprak" teslim töreniyle kutlandı. Başhekim Dr. Sedat Azak, "Atamızın izindeyiz ve daima öyle kalacağız" dedi.TBMMBaşkanı Kurtulmuş'un davetlisi olarak gelen gençler milli iradenin tecelligâhı olan Meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtulmuş, 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'dan gelen gençleri ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın, Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de gruplar halinde gemiyi ziyaret edeceği öğrenildi. Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde üç gün boyunca ziyarete açık kalacak. Ziyaretlerden sonra hücumbot limandan ayrılacak.TürkHava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.