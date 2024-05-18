Haberler Gündem Haberleri Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 18.5.2024 14:36 Son Güncelleme: 18.5.2024 14:48

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

DHA
Van’da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA