Emekliler ve sağlık raporlu hastalar için sevindirici adımlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında milyonlarca emekliye ve hastalığı bulunan vatandaşlarla yönelik yeni uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini, kalıcı refah artışını sağlayacaklarını bildirdi. Emeklilere yönelik imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti: "Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.Emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını belirten Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi. Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını bildiren Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı.Bakan Işıkhan, bu ay içinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile vatandaşların tedavileri karşılığında SGK'nın hastanelere ödediği tutarlarda yüzde 50 ila yüzde 75 arasında artış gerçekleştiğini vurgulayarak, "Son bir yılda geri ödeme listemizi genişleterek 128'i kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Böylece 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı 8 bin 457'ye çıkardık" dedi. Işıkhan, kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla akılcı ilaç kullanımı gibi çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, "Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleriyle yıllık 3.2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız" diye konuştu.Işıkhan, vatandaşların raporlu ilaçlarının bir kısmını hastanelere giderek ilgili doktora yazdırmak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde, kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı. Hekimlerin en fazla 5 aylık ilacı reçete edebildiğine işaret eden Işıkhan, "Yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından bir yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" değerlendirmesini yaptı.Dijital dönüşüme dikkat çeken Işıkhan, bakanlık olarak verdikleri kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü sunulabilmesi amacıyla yapay zekâ, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış "SGK Co-Pilot (Destek Pilot)" uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı. Işıkhan uygulamayı şöyle anlattı: "SGK Co-Pilot (Destek Pilot) uygulamasıyla kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti, veriyle karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veriyle tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura hizmetlerinin etkinleştirilmesi, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Bu sistem en kısa sürede hayata geçirilecektir."Sosyal güvenlikte suiistimalleri önlemek amacıyla "Sahte Sigortalılık ve Sahte İşyeri Takip Platformu" projesini hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, bu çalışmayla vatandaşların sosyal güvenlik haklarını sekteye uğratan ve haksız yere paralarını almaya çalışan art niyetli kişileri kısa sürede tespit edip gereğini yaptıklarını söyledi. TÜBİTAK ile "Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "Kamuda Yapay Zekâ Ekosistemi, Mali Otomasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi" ve "Dijital Devlet Ara Katman" projelerini yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, bu projelerle, açık kaynaklı sistemlere geçişlerin sürdürülerek teknoloji bağımlılıklarının en aza indirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.Emeklilereyönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak desteklerden bazılarını şöyle sıraladı:Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.Sendikaların misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanacak.PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu.PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak.TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesi yaygınlaştırılacak.Yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.