SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı! Gizli tanık ile böyle görüşmüş...

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.