Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı! Gizli tanık ile böyle görüşmüş...
Giriş Tarihi: 18.5.2024 13:16 Son Güncelleme: 18.5.2024 13:18

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı! Gizli tanık ile böyle görüşmüş...

Son dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanığın yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Emniyeti’nde yaşananlarla ilgili soruşturmada Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan arasındaki bağlantıyı sağlayan Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alındı. Kopuk’un Sertçelik ile Demircan’ın görüşmesini kendi telefonundan ve sosyal medya hesabından sağladığı ortaya çıkarken, şüphelilerin de ifadelerini yönlendirdiği, kendisinin de kamu görevlileri hakkında çelişki ifadeler verdiği tespit edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı! Gizli tanık ile böyle görüşmüş...

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturmada gözaltı sayısı artıyor. Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner savcılık sorgusunun ardından yurt ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GİZLİ TANIK VE POLİS ŞEFİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alındı.

Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı, dosya kapsamında ifade verdiği, Organize Şube Müdürlüğünde şüphelilerle dışardan görüştüğü belirlendi.



İFADELERİ YÖNLENDİRDİ

Kopuk'un şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği, şube müdürü dahil personellerin, Kopuk'u özel ekibin komiseri olarak bildiği tespit edildi.

Öte yandan Serdar Sertçelik'in sosyal medya üzerinden firari Erk Acarer'in programına katıldıktan sonra Kopuk'un da bir video çektiği ancak Acarer tarafından paylaşılmadığı öğrenildi.



KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ÇELİŞKİLİ İFADE

Kamu görevlileri hakkında iftira niteliğinde 3 ayrı ifadesinin de bulunduğu ortaya çıkan Kopuk'un, ifadelerinin çelişkili olduğu, söz konusu çelişkilerle kamu görevlilerinin Ayhan Bora Kaplan dosyasına eklendiği belirlendi.

Kopuk'un gözaltına alınması ile birlikte 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ve dijital materyallerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı! Gizli tanık ile böyle görüşmüş...
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