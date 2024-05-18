SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampı’nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum, şükranlarımızı sunuyorum.

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

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