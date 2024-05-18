Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor
Giriş Tarihi: 18.5.2024 11:12 Son Güncelleme: 18.5.2024 11:28

SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampı’nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum, şükranlarımızı sunuyorum.

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

KUMPSAÇILARLA İŞİMİZ OLMAZ
Devlette FETÖvari yapılanma kuranlarla yolumuz kesişmez

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SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor
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