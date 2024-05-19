Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gizli tanığının "hükümete komplo iddiasının" ardından başlatılan soruşturma sürüyor."Suç örgütü" soruşturmasının, nasıl olup da kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışlıdığını yayınladığı ses kayıtlarıyla ifşa eden gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarının detayları da ortaya çıktı.Serdar Sertçelik silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenince firarına yardım eden arkadaşıyla evden özel bir şirketin hasta nakil ambulansıyla çıkarıldı. Organize Şube'de görevli komiser Metehan İlkyaz'ı arayan ikili, önce Bolu'ya, oradan İstanbul'a devam etti. Şile'de 2 gün kalan Sertçelik, Meriç Nehri üzerinden yurtdışına çıktı.Diğer taraftan Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan arasındaki bağlantıyı sağlayan Nurullah Özgür Kopuk'un da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.