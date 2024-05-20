Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "Denizkurdu Tatbikatı" mesajı
Giriş Tarihi: 20.5.2024 22:04 Son Güncelleme: 20.5.2024 22:07

Başkan Erdoğan'dan "Denizkurdu Tatbikatı" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-18 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu 2 Tatbikatı'na ilişkin "Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada vatanımızın güvenliğinin teminatı olmayı sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Denizkurdu Tatbikatı mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizkurdu 2 Tatbikatı ile Türkiye'nin savunma kabileyetlerini bir kez daha izleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada vatanımızın güvenliğinin teminatı olmayı sürdürüyor. Donanmamız, Mavi Vatan'ın savunmasının yanı sıra dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara da katkı sunuyor. Tatbikatın planlanması ve icrasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim Mehmetçiklerimizi her zaman ve her yerde muhafaza ve muzaffer eylesin."

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Başkan Erdoğan'dan "Denizkurdu Tatbikatı" mesajı
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