Başkan Erdoğan'dan "Denizkurdu Tatbikatı" mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizkurdu 2 Tatbikatı ile Türkiye'nin savunma kabileyetlerini bir kez daha izleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada vatanımızın güvenliğinin teminatı olmayı sürdürüyor. Donanmamız, Mavi Vatan'ın savunmasının yanı sıra dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara da katkı sunuyor. Tatbikatın planlanması ve icrasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim Mehmetçiklerimizi her zaman ve her yerde muhafaza ve muzaffer eylesin."