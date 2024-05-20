Son dakika: Başkan Erdoğan: Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"BÖLGE BARIŞI İÇİN ÇABALARINA BİZZAT ŞAHİT OLDUM"
İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında öldüğünü öğrendim. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum. Kaza haberini aldıktan sonra İran makamlarıyla irtibata geçerek arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimizde bölgeye intikal etmek suretiyle yola çıktılar.
Gerek ikili ilişkilerimizi gerekse bölgelerimizi ilgilendiren konularda Reisi ile çok yakın diyalog içerisinde olduk. Bölgenin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Kendilerini şükranla ve hürmetle yad ediyoruz. İranlı kardeşlerimizin bu süreci suhuletle yöneteceklerine inanıyorum.
Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerde dost İran halkının yanında olacağız.
"ADALET SANCAĞINI YÜKSELTECEKLER"
Hakim ve savcılarımızdan 81 vilayetiyle 85 milyon vatandaşıyla bu ülkeyi çok sevmelerini bu devlete en güzel şekilde hizmet etmelerini istiyoruz. Bu genç kardeşlerimizin gittikleri yerlerde adalet sancağını yükselteceklerine inanıyorum. Bugünkü kura töreniyle birlikte hakim ve savcı sayısı 25 bine yaklaştırmış oluyoruz. Kaliteli insan kaynağı hayatın her alanında sistemin başarısının temel unsurudur. Adalet sisteminin kusursuz işlemesinin öncelikli şartı da yetişmiş personeldir.
9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2,5 kattan fazla arttırmak suretiyle mahkemelerimizin yükünü hafiflettik.
Merdivenaltı sistemden bugünkü fiziki koşullara ulaştık. Mahkeme kararlarındaki hataları en aza indirme amacıyla istinaf mahkemelerini kurduk. Bölge Adliye Mahkemelerini 15 yerde, Bölge İdare Mahkemelerini 9 yerde faaliyette geçirdik.
Hukuk devletini güçlendirdik. Vesayet araçlarını tek tek ortadan kaldırdık. Medeniyetimizin temel direği adalettir.
"ADALET, BİRLİĞİMİZİN VE HUZURUMUZUN GÜVENCESİDİR"
Hz. Mevlana da adalete büyük önem vermiştir. Mesnevi'nin özünü adalet, hukuk kavramları oluşturur desek hatalı bri genelleme yapmış olmayız.
Adalet suçlunun hapiste, masumun dışarıda olmasıdır. İnsanlar arasında cezasızlık algısının yaygınlaşması ise adalete güveni sarsacak ve toplumsal barışı dinamitleyecektir.
Adalet, birliğimizin ve huzurumuzun güvencesidir. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar, milletin vicdanıyla birlikte bağımsız Türk mahkemeleri tarafından da mahkum edildi.
"PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"
Türkiye artık tereyağından kıl çeker gibi darbe yapabildikleri bir ülke değil.
Aynısı 15 Temmuz için de geçerlidir. İhanetlerinin hesabını hukuk önünde verdiler. 253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların peşini de bırakmayacağız"
Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız"