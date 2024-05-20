Son dakika: Başkan Erdoğan: Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde

Gerek ikili ilişkilerimizi gerekse bölgelerimizi ilgilendiren konularda Reisi ile çok yakın diyalog içerisinde olduk. Bölgenin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Kendilerini şükranla ve hürmetle yad ediyoruz. İranlı kardeşlerimizin bu süreci suhuletle yöneteceklerine inanıyorum.

Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerde dost İran halkının yanında olacağız.