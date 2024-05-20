SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "Millete Sesleniş" konuşmasını gerçekleştiriyor



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

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Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

185 ülkeye savunma ihracatı yaptık

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi

"YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum