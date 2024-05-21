Son dakika haberi | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. Yakalama talebi Netanyahu için daralan çemberin işareti.

Soykırımcıların kaçışı ya da kurtuluşu yoktur. Netanyahu'nun güvendiği dağlara kar yağmaktadır. Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditler katlanacaktır.

ANADOLU COĞRAFYASI VADEDİLMİŞ TOPRAK DEĞİL

Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Anadolu coğrafyası vadedilmiş toprak değil, Türk Milleti'nin varlık hükmüdür. Bedeli şehit kanları ile ödenmiştir. Bu kapsamda çıkaracağımız sonuç şudur. Şayet en küçük ihmal gösterilirse bunun sonuçlarının ağır olacağını tarihsel tecrübeler belgelemektedir.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI İÇİN AÇIKLAMA

İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir. Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel ve bölgesel tehditlerin üst düzey seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"İSRAİL VE ABD'NİN ROLÜ NEREDE DURDUĞU BELLİ OLMALIDIR"

İsrail ve ABD'nin rolü nerede durduğu belli olmalıdır. BM derhal inisiyatif üstlenmelidir, bu zor günlerde Türkiye İran'ın yanındadır. Kazanın duyurulduğu ilk andan itibaren Türkiye her türlü desteği sağlamıştır. İran'ın sabır, sükünet, birlik - beraberlik, dayanışma ile bu çetin süreci atlatacağına inancımız tamdır.

"HDP VE DEVAMI KAPATILMALIDIR"

Anayasa mahkemesi HDP'nin kapatma davasını neden sürüncemede bırakmaktadır, HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? Onun uzantısı DEM'in Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır. Bay Zühtü'nün gitmesinin ardından AYM'nin elini tutan kalmamıştır. O halde bu iş bitmelidir, HDP ve devamı kapatılmalıdır.