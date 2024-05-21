Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı
Giriş Tarihi: 21.5.2024 18:24 Son Güncelleme: 21.5.2024 18:42

SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı
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