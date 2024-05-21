SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor.