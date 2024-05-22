CHP’li belediye iflasın eşiğinde

İzmir'de, 31 Mart'ta CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal işçi maaşlarını geçen ay yüzde 15, bu ay da yüzde 30 eksik yatırdı. Memurların sosyal denge tazminatlarında ise kesintiye gidildi. Bu gelişmeler üzerine önce memurlar ardından da işçiler iş bırakma eylemi yaptı.Yaşanan kriz sonrası CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, önceki gün Belediye Başkanı İrfan Önal'ı ziyaret etti.Belediye binasına gelen Aslanoğlu'nu gören işçiler yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "CHP bayrağını kendi belediyemize yine getirdik. Ancak şu anda CHP'li belediye değil de farklı belediye tarafından yönetiliyormuşuz gibi hissediyoruz" dedi. Büyük şok yaşayan Aslanoğlu'nun işçilere "Elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışacağız" dediği öğrenildi. Başkan İrfan Önal'ın, geçen cuma Ankara'ya gidip CHP Genel Merkezi'nde krizle ilgili brifing verdiği de öne sürüldü.