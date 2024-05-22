Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Uluslararası İyilik Ödülleri’nde önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1003 şubesindeki eğitim ve yardım faaliyetleri ile vakfımız ile gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan olamayız.

Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var.