Uluslararası haber ajansları bu görüntüleri yayımladı A Haber televizyon haberciliğine damgası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına ilk önce A Haber ulaştı. Dünyanın önde gelen haber ajansları ve televizyonları A Haber'in canlı yayında servis ettiği görüntülerini yayınlayıp izleyicilerini bilgilendirdi.A Haber yayıncılık başarısını İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle birlikte 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla bir kez daha gösterdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile A Haber kameramanı Kadir Mercan'ın sunduğu görüntüler uluslararası medyada A Haber logosuyla yayımlandı. Özel görüntüleri dünyanın önde gelen haber ajansları ve televizyonları da izleyicileriyle buluşturdu.A Haber'in çekmiş olduğu görüntüler, The Associated Press (AP), Reuters, BBC gibi birçok haber ajansı ve televizyonlar tarafından da A Haber/A News logosuyla servis edilmeye devam ediyor.Kazanın gerçekleştiği ilk anlardan itibaren bölgede olan, zorlu şartlara rağmen sıcak görüntülerin yanı sıra tüm dünyaya olayları anbean aktaran A Haber ekibinin yayını, tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Zorlu bir yolculuğun ardından enkaza ulaşan ekip kaza noktasındaki durumu canlı yayında anlattı