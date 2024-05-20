Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:37
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetmesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Kazanın gerçekleştiği anlardan itibaren tüm süreçte olay yerinde olan ve anbean yaşananları kaydederek dünyaya servis eden A Haber ekibinin başarısı, yayıncılık tarihine geçti.