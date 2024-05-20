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Haberler Galeri Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:37

Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetmesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Kazanın gerçekleştiği anlardan itibaren tüm süreçte olay yerinde olan ve anbean yaşananları kaydederek dünyaya servis eden A Haber ekibinin başarısı, yayıncılık tarihine geçti.

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Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı.

Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

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Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti.

Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

Ardından İran İHA'larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.

Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın enkazına yalnızca onlar ulaştı!

A HABER EKİBİ YAYINCILIK TARİHİNE GEÇTİ

Tüm dünyanın gözünü diktiği kaza bölgesine ilk ulaşan ekip ise A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile kameraman Kadir Mercan oldu.

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